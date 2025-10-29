سعر الدولار مقابل الين يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 29-10-2025

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) في تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد موجة هبوط حادة بحث خلالها السعر عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة جديدة تدعم محاولاته لاستعادة الزخم الإيجابي، ويستمد السعر دعمه من تداولاته المستقرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد المهيمن على المدى القصير.

كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية بعد أن وصلت إلى مناطق تشبع بيعي مفرط، وهو ما يشير إلى إمكانية استمرار التعافي الفني الحالي للسعر على المدى القريب، طالما استمر في الحفاظ على تداولاته فوق المستويات الداعمة الحالية.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل