سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 29-10-2025

شهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) مكاسب محدودة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم الحالي 0.7935، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في الوقت الذي يحاول فيه أيضاً تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يضاعف من هذا الضغط السلبي.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل