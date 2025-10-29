شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة أسبوع قبل انطلاق فعاليات اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •التضخم الأسترالي يقفز في الربع الثالث بأعلى وتيرة في عامين ونصف

•التضخم الأسترالي يقفز في سبتمبر بأعلى وتيرة في 14 شهر

•تجدد الضغوط التضخمية على بنك الاحتياطي الأسترالي

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية في نوفمبر



ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،وسط نشاط شراء العملة كأحد أفضل الفرص الاستثمارية في سوق صرف العملات الأجنبية ،خاصة بعد صدور بيانات تضخم ساخن في أستراليا.



جددت تلك البيانات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، وقلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية خلال اجتماع نوفمبر المقبل.



نظرة سعرية

• سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.4% إلى (0.6608) الأعلى منذ 9 أكتوبر الجاري ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6583)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6579).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.45% مقابل الدولار الأمريكي ،في خامس مكسب يومي على التوالي ،وسط تطورات تجارية إيجابية بين الولايات المتحدة و الصين.

التضخم في أستراليا

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن المكتب الأسترالي للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% في الربع الثالث ،بأعلى وتيرة منذ الربع الأول من عام 2023 ،متجاوزًا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.1% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 0.7% في الربع الثاني.



وبالقراءة الشهرية ،ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي سنويًا بنسبة 3.5% في سبتمبر ،بأعلى وتيرة منذ يوليو 2024 ، أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.1% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.0% في أغسطس.



التضخم الأسترالي يقفز لأعلى مستوى في 14 شهر



تظهر تلك البيانات استمرار ارتفاع الأسعار وتسارع التضخم مرة أخرى فى أستراليا ، مع خروج التضخم من النطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الأسترالي بين 2 : 3% على المدى المتوسط ،مما يقلص من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



الفائدة الأسترالية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر المقبل من 70% إلى 25%.



•أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند 3.60% في سبتمبر، بعد أن خفضها ثلاث مرات حتى الآن هذا العام، في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية.



أراء وتحليلات

قال آدم بوينتون، رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في بنك إيه إن زد :إنه إذا تبين أن أداء الاقتصاد أضعف بكثير مما هو متوقع، فإن البنك الاحتياطي الأسترالي لديه خيار تيسير السياسة النقدية في ديسمبر، لكن العتبة لأي خفض للفائدة هذا العام أصبحت مرتفعة للغاية.



وأضاف بوينتون: نتوقع أن المسار الأكثر ترجيحًا للسياسة سيكون خفضًا نهائيًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2026، مع وجود مخاطر بأن توقعنا لخفض نهائي في فبراير قد يحدث في وقت لاحق ، أو لا يحدث على الإطلاق.



نظرة فنية

