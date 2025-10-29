الإعلامية ربى حبشي تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان مباشرة على الهواء وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 03:58 صباحاً - بطريقة مؤثرة فاجأت الجميع، اختارت الإعلامية اللبنانية ربى حبشي أن تختم الحلقة الأخيرة مؤقتًا من برنامجها "صحافة اليوم" الذي تقدمه على قناة "شمس"، معلنة أثناء البث المباشر من برنامجها أنها ستضطر للغياب عن الشاشة وعن مشاهدي برنامجها وودعتهم بشكل مؤقت ليس بداعي تلقيها عرض عمل آخر أو الانتقال إلى قناة أخرى، إنما بسبب إصابتها مجددًا بمرض السرطان للمرة الثانية، مما سيضطرها للابتعاد عن الشاشة قسرًا لمدة حيث ستغادر أربيل عائدة إلى بلدها لبنان للخضوع للعلاج. لقطة الختام المؤثرة هذه من برنامجها، نشرتها قناة "شمس" عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع صفحة ربى على إنستغرام حيث أعلنت ربى حبشي من خلال الفيديو أنها مصابة بالسرطان. وقد لقي الفيديو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومتابعي ربى حبشي وزملائها الإعلاميين الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة بسرعة إلى عملها.

ربى حبشي : أنا رايحة بس راجعة وراجعة اقوى وبإذن الله

بصوت غلب عليه الحزن بالرغم من تسلحه بعبارات والقوة والأمل، وعينين تنبضان بالشجاعة والتحدي، أطلت الإعلامية ربى حبشي في ختام الحلقة الأخيرة من برنامجها "صحافة اليوم" لتصارح مشاهدي برنامجها ومتابعيها في لحظات مؤثرة وصادقة بأنها مرغمة على الابتعاد عنهم وهي التي لم تكن تتخيل يومًا أنها ستودعهم بهذه السرعة بعد انضمامها منذ مدة وجيزة إلى قناة "شمس"، ولكن مرض السرطان الذي داهمها للمرة الثانية، أجبرها على اتخاذ مثل هذا القرار والاضطرار لمغادرة أربيل والعودة إلى بلدها لبنان للخضوع للعلاج. ولكنها لم تنس في كلمتها أن تعد المشاهدين أنها عائدة مجددًا إلى برنامجها ووعدتهم أيضًا أنها ستعود أقوى من قبل بفضل عزيمتها وإصرارها على الشفاء والتغلب على المرض ولكنها في نهاية كلمتها دمعت عيناها تأثرًا.

وختمت ربى حبشي برنامجها ليس كالمعتاد في كل حلقة إنما بكلمة مؤثرة جاء فيها: "وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من "صحافة اليوم" لكن الخاتمة هذه المرة مختلفة. لم أكن أتوقع أن أودعكم بهذه السرعة، لا بسبب عرض عمل ولا حتى بسبب الانتقال إلى بلد آخر، بل بسبب إصابتي مجددًا بمرض السرطان عليّ الآن العودة إلى بلدي لبنان لبدء علاج جديد. أشكر من القلب قناة شمس على هذه الفرصة المهنية. أشكر زملائي الأحبة وإخوتي على كل الدعم. أشكر الشعب الكوردي الطيب والكريم وطبعًا ألف شكر لأربيل على تجربة عمر لا تنسى. أنا رايحة بس راجعة وراجعة اقوى وبإذن الله".

بعد انتهاء الحلقة، نشرت قناة "شمس" عبر حسابها على إنستغرام الفيديو الذي يتضمن إعلان ربى إصابتها بمرض السرطان وشاركته معها عبر صفحتها على إنستغرام. وكتبت صفحة القناة تعليقًا تمنت فيه الشفاء لربى جاء كالتالي: "أنا رايحة بس راجعة أقوى"...بكلمات ملهمة مليئة بالقوة والإصرار، أعلنت ربى حبشي عن توقفها المؤقت عن العمل لبدء رحلة علاجها من مرض السرطان. قلوبنا معكِ يا ربى، وبإيمانك وقوتك سنراكِ قريبًا تشرقين من جديد على شاشة شمس".

ربى حبشي تعلن إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى



وكانت ربى حبشي أطلت في سبتمبر من العام الفائت 2024، بفيديو مشابه نشرته عبر حسابها على إنستغرام ويعود لبرنامجها "وجهة نظر" على قناة "سبوت شوت" حيث كانت تقدمه قبل انضمامها إلى قناة "شمس"، وأعلنت من خلاله أنها مصابة بمرض سرطان الغدد اللمفاوية وطلبت من مشاهديها الدعاء لها بالشفاء للتغلب على مرضها. وظهرت في بداية الفيديو وهي جالسة على كرسي وتطلب بمرح وطرافة من المصورين أن "يطلعوها على الشاشة أحلى مرة". وكانت متأثرة ويبدو عليها علامات القلق قائلة: "لست جاهزة بعد". ثم قالت بعدها للمصورين: "صرت جاهزة". وبدأت كلمتها متوجهة للمشاهدين قائلة: "هذا الفيديو غريب عليكم تمامًا كما هو غريب وجديد عليّ. من خلال هذا الفيديو وبعيدًا عن السياسة ونمط التقارير التي أعمل عليها. هذا الفيديو موجه لأهلي وعائلتي وأصدقائي وزملائي بالعمل ولكل الأشخاص الذين يشاهدونني ويتابعون التقارير التي أعدّها. فبعمر السادسة والعشرين وفي 11 سبتمبر 2024، أعلن إنني شخصت بإصابتي بمرض سرطان الغدد اللمفاوية. ويترتب عليّ أن أخضع للعلاج الطويل. في هذه المرحلة أنا بحاجة لدعواتكم ودعمكم وأعدكم أنني سأخرج من هذه الأزمة أقوى من قبل وليس فقط أقوى إنما أجمل".

ربى حبشي تشارك متابعيها مرحلة العلاج



بعد ذلك شاركت ربى حبشي متابعيها معركتها مع مرض السرطان حيث كانت تنشر فيديوهات عبر صفحتها على إنستغرام تشاركهم من خلالها تجربتها مع العلاج الكيميائي الذي خضعت له وتأثيره على تساقط شعرها. وتتميز ربى حبشي ليس فقط بكونها محاورة وإعلامية بارزة في عملها إنما بشجاعتها بتحدي المرض ومجابهته وإعطائها رسالة مشجعة لكل مريض يمر بمثل حالتها ليتمسك بالقوة والأمل. وكانت ربى حبشي نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستغرام في 12 مارس الفائت وهي تحمل لافتة كتب عليها " جلسة العلاج الكيميائي الأخيرة" والابتسامة تعلو وجهها معلنة انتصارها على المرض. وعلقت على الصورة بطريقة أنها هزمته وكتبت " وأصابت ربى السرطان بشكرك يا رب". ولكن المرض عاودها للأسف مؤخرًا مرة أخرى.

