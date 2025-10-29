شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 29-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-29 05:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قدّم سعر النحاس خلال الفترة الأخيرة تداولات بطيئة بتذبذبه قرب مستوى 5.1000$ ليحافظ بذلك على الاستقرار الإيجابي والقائم حاليا على ثبات مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.
مما سبق، سنبقى على ترجيحنا الصاعد ولنذكر بأهمية تجاوزه حاليا لمستوى 5.2000$ ليفتح ذلك الباب لاستئناف الهجوم الصاعد والوصول للمحطات الإضافية التي تبدأ من 5.3200$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0500$ و 5.3200$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم