سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 29-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-29 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر النحاس خلال الفترة الأخيرة تداولات بطيئة بتذبذبه قرب مستوى 5.1000$ ليحافظ بذلك على الاستقرار الإيجابي والقائم حاليا على ثبات مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

 

مما سبق، سنبقى على ترجيحنا الصاعد ولنذكر بأهمية تجاوزه حاليا لمستوى 5.2000$ ليفتح ذلك الباب لاستئناف الهجوم الصاعد والوصول للمحطات الإضافية التي تبدأ من 5.3200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0500$ و 5.3200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

