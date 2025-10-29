سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 29-10-2025

قدّم سعر النحاس خلال الفترة الأخيرة تداولات بطيئة بتذبذبه قرب مستوى 5.1000$ ليحافظ بذلك على الاستقرار الإيجابي والقائم حاليا على ثبات مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

مما سبق، سنبقى على ترجيحنا الصاعد ولنذكر بأهمية تجاوزه حاليا لمستوى 5.2000$ ليفتح ذلك الباب لاستئناف الهجوم الصاعد والوصول للمحطات الإضافية التي تبدأ من 5.3200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0500$ و 5.3200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم