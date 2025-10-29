سعر الغاز الطبيعي يختبر الدعم الإضافي-توقعات اليوم 29-10-2025

أنهى سعر المؤشر اندفاعه الصاعد الأخير بملامسته لمستوى 47995 ليقترب بذلك من الهدف الرئيسي المنتظر سابقا ومن ثم ليضطر لتشكيل هبوط تصحيحي واضح بوصوله نحو 47735 مؤكدا بذلك تأجيله حاليا للاندفاع الصاعد.

نلاحظ تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 ليؤكد بدوره تأجيل الاندفاع الصاعد وليدعونا لترجيح سيطرة الميل الجانبي لتداولات الفترة الحالية مع توفر فرصة لاختبار الدعم الإضافي الممتد نحو 47520, أما نجاح السعر باختراق المقاومة المستقرة عند 48020 فإن ذلك سيؤكد استعداده لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة قد تمتد بشكل أولي نحو 48215.

نطاق التداول المتوقع ما بين 47520 و 47910

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع