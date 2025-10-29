- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-29 05:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تعرض سعر الغاز بتداولات يوم أمس لبعض الضغوط السلبية الإضافية بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 ليجبره ذلك على تشكيل هبوط تصحيحي جديد ليختبر بذلك الدعم المتمركز عند 3.830$ وليستقر أعلاه.
نؤكد على أهمية ثبات تداولات هذا اليوم فوق الدعم الحالي ليعزز فرص تجميعه للعزم الإيجابي ومن ثم ليحاول استهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه نحو 4.050$ وصولا للهدف التالي المستقر قرب 4.210$, أما كسر الدعم الحالي والثبات دونه سيجبر السعر على تكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 3.690$ و3.550$ قبل أي محاولة لتفعيل المسار الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.800$ و 4.050$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم