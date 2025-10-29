تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-10-2025

تعرض سعر الغاز بتداولات يوم أمس لبعض الضغوط السلبية الإضافية بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 ليجبره ذلك على تشكيل هبوط تصحيحي جديد ليختبر بذلك الدعم المتمركز عند 3.830$ وليستقر أعلاه.

نؤكد على أهمية ثبات تداولات هذا اليوم فوق الدعم الحالي ليعزز فرص تجميعه للعزم الإيجابي ومن ثم ليحاول استهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه نحو 4.050$ وصولا للهدف التالي المستقر قرب 4.210$, أما كسر الدعم الحالي والثبات دونه سيجبر السعر على تكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 3.690$ و3.550$ قبل أي محاولة لتفعيل المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.800$ و 4.050$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم