سعر سهم دولار تري (DLTR) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 29-10-2025

تقدم قليلاً سعر سهم دولار تري DOLLAR TREE, INC (DLTR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في مقابل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 94.20$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 108.05$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد