- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم دولار تري (DLTR) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 29-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-29 12:01PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر سهم دولار تري DOLLAR TREE, INC (DLTR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في مقابل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 94.20$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 108.05$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد