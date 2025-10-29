كاردانو (ADAUSD) يشهد مكاسب حذرة – تحليل – 29-10-2025

انخفض سعر سهم Linde plc (LIN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 447.52$، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 108.65$ إلى 486.38$)، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، ما ضاعف من الضغط السلبي المحيط به.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 447.52$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 138.35$ الذي يمثل نسبة 61.8$ من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط