أرباح أملاك للتمويل السعودية تصعد 67.23% بالربع الثالث 2025 بدعم العمولات الخاصة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن توقيع عقد شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات، مع شركة ايه اس تي سبيس موبايل (AST SpaceMobile)، وذلك في إطار سعيها لتوسيع نطاق خدمات الاتصال وتوفير تغطية متكاملة تشمل المناطق غير المغطاة بالشبكات الأرضية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تتجاوز قيمة العقد 9% من إيرادات اس تي سي وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2024م، حيث إن القيمة النهائية غير ثابته وتعتمد على حجم العمليات، وستحصل اس تي سي على نسبة من الإيرادات الناتجة عن الاستخدام الفعلي للخدمات.

وتتضمن الاتفاقية إقامة شراكة تجارية لتقديم خدمات الاتصالات الفضائية داخل المملكة العربية السعودية وعدد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالاعتماد على تقنية AST SpaceMobile للاتصال المباشر بالأجهزة الذكية غير المعدلة.

وتتيح هذه التقنية توفير الاتصال في المناطق التي لا تغطيها الشبكات الأرضية، مما يعزز من تجربة العملاء ويدعم شمولية الاتصال الرقمي.

ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً، حيث سيتم الاعتراف بالإيرادات ضمن القوائم المالية الموحدة لـ اس تي سي خلال فترة العقد، وذلك وفقاً لحجم العمليات ونسب المشاركة في الإيرادات.

وتشمل الشراكة السوق السعودي بالكامل، حيث تمثل اس تي سي المشغل الرئيسي لتقديم الخدمات بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية بشكل مباشر لعملاء اس تي سي الافراد، ومن خلال البيع بالجملة لمشغلي الشبكات الرئيسية ومشغلي والشبكات الافتراضية.

وتمنح شركة AST SpaceMobile شركة اس تي سي حقوقاً حصرية في كل من: ليبيا، وسوريا، ولبنان، وجيبوتي، وتونس، والسودان، كما تمنحها حقوقاً بشروط تجارية تفضيلية في كل من: الكويت، وعُمان، واليمن، والبحرين، والأردن، والعراق، والجزائر، والمغرب، ومصر (عند توفر الخدمة)، على أن تكون هذه الشروط مكافئة لأفضل الشروط الممنوحة لأي مشغل اتصالات آخر.