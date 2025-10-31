سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على ارتفاع حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مهاجماً مستوى المقاومة 1.3980، بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة من الزوج للتخلص من الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة ويحاول السهم خلال ذلك مهاجمة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ولكن توقف الزوج بتحركاته الأخيرة ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود من جديد، بالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج أيضاً تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

