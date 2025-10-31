الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-31 02:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على ارتفاع حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مهاجماً مستوى المقاومة 1.3980، بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة من الزوج للتخلص من الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة ويحاول السهم خلال ذلك مهاجمة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ولكن توقف الزوج بتحركاته الأخيرة ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود من جديد، بالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج أيضاً تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا