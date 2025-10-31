الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 31-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-31 08:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر الغاز بتداولات يوم أمس بتحقيق شرط تفعيل المسار الصاعد باندفاعه مجددا فوق مستوى 3.830$ لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك العديد من المكاسب باستقراره قرب 4.100$.

 

حاليا وباندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيزيد ذلك الضغوط الإيجابية على تداولات السعر الحالية لنتوقع استئنافه للهجوم الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 4.210$ و4.320$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.950$ و 4.210$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

