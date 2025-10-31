شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 31-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-31 08:36AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر الغاز بتداولات يوم أمس بتحقيق شرط تفعيل المسار الصاعد باندفاعه مجددا فوق مستوى 3.830$ لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك العديد من المكاسب باستقراره قرب 4.100$.
حاليا وباندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيزيد ذلك الضغوط الإيجابية على تداولات السعر الحالية لنتوقع استئنافه للهجوم الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 4.210$ و4.320$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.950$ و 4.210$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع