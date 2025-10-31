سعر الغاز الطبيعي يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 31-10-2025

نجح سعر الغاز بتداولات يوم أمس بتحقيق شرط تفعيل المسار الصاعد باندفاعه مجددا فوق مستوى 3.830$ لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك العديد من المكاسب باستقراره قرب 4.100$.

حاليا وباندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيزيد ذلك الضغوط الإيجابية على تداولات السعر الحالية لنتوقع استئنافه للهجوم الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 4.210$ و4.320$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.950$ و 4.210$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع