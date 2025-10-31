تونكوين (TONUSD) يرتفع بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل – 31-10-2025

ارتفع سعر سهم شركة وليامز سونوما WILLIAMS-SONOMA, INC (WSM) من جديد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 186.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 217.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد