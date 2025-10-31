الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 31-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-31 12:07PM UTC

تراجع قليلاً سعر عملة بينانس كوين (BNBUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بها.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1,181.90$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1,020.5$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط



