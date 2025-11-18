سعر سهم برودكوم (AVGO) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 18-11-2025

تراجع سهم شركة إنفيديا NVIDIA CORPORATION (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 182.40$، ليستهدف مستوى المقاومة 211.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد