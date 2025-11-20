الاقتصاد

سعر النحاس دون أي تغيير-توقعات اليوم 20-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس دون أي تغيير-توقعات اليوم 20-11-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير-توقعات اليوم 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-20 00:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على السيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر عند 5.2000$ ولنلاحظ استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50, لذلك سنبقى على توقعنا التصحيحي والذي قد يستهدف قريبا للدعم المستقر عند 4.7500$.

 

أما تفعيل السعر للهجوم الإيجابي فإن ذلك يتطلب تقديم عدة إغلاقات إيجابية فوق الحاجز المذكور سابقا ليؤكد استعداده لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.1200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا