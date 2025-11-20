شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير-توقعات اليوم 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-20 00:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا تغيير على السيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر عند 5.2000$ ولنلاحظ استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50, لذلك سنبقى على توقعنا التصحيحي والذي قد يستهدف قريبا للدعم المستقر عند 4.7500$.
أما تفعيل السعر للهجوم الإيجابي فإن ذلك يتطلب تقديم عدة إغلاقات إيجابية فوق الحاجز المذكور سابقا ليؤكد استعداده لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.1200$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز