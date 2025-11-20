سعر النحاس دون أي تغيير-توقعات اليوم 20-11-2025

لا تغيير على السيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر عند 5.2000$ ولنلاحظ استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50, لذلك سنبقى على توقعنا التصحيحي والذي قد يستهدف قريبا للدعم المستقر عند 4.7500$.

أما تفعيل السعر للهجوم الإيجابي فإن ذلك يتطلب تقديم عدة إغلاقات إيجابية فوق الحاجز المذكور سابقا ليؤكد استعداده لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.1200$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز