الاقتصاد

سعر البلاتين يفشل بتأكيد الكسر– توقعات اليوم 20-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر البلاتين يفشل بتأكيد الكسر– توقعات اليوم 20-11-2025 1/2
  • سعر البلاتين يفشل بتأكيد الكسر– توقعات اليوم 20-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل بتأكيد الكسر– توقعات اليوم 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-20 00:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على السيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر عند 5.2000$ ولنلاحظ استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50, لذلك سنبقى على توقعنا التصحيحي والذي قد يستهدف قريبا للدعم المستقر عند 4.7500$.

 

أما تفعيل السعر للهجوم الإيجابي فإن ذلك يتطلب تقديم عدة إغلاقات إيجابية فوق الحاجز المذكور سابقا ليؤكد استعداده لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.1200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا