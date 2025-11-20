سعر اليورو مقابل الين يستأنف الارتفاع-توقعات اليوم 20-11-2025

نجح سعر المؤشر بالثبات منذ تداولات يوم أمس فوق مستوى 6590.00 ليبدأ بتعويض بعض الخسائر باندفاعه حاليا نحو 6720.00 مستغلا محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بثباته فوق مستوى 20.

نود التنويه إلى أن السيناريو التصحيحي الهابط سيبقى قائم باستمرار تشكيل مستوى 6775.00 للحاجز الرئيسي مما يدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي من جديد ومن ثم ليحاول استهداف مستوى 6660.00 ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم المستقر عند 6590.00, أما اختراق الحاجز سيفتح باب تسجيل مكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 6810.00$ و6870.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6660.00 و 6760.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز