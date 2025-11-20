الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يبتعد عن الدعم-توقعات اليوم 20-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-20 00:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاجئ سعر المؤشر بقوة الدعم المتمركز عند 24380.00 ليجبره ذلك على تأجيل استئناف الهجوم التصحيحي الهابط وتشكيل عدة موجات صاعدة قوية بوصوله حاليا نحو 25080.00 ليستقر بذلك فوق الحاجز الإضافي المتمركز عند 24840.00.

 

الثبات المتكرر فوق 24840.00 سيزيد فرص تفعيل السعر للمحاولات الإيجابية من جديد لنتوقع مهاجمته قريبا لمستوى 25240.00 وبتجاوزه سينجح بالاستقرار مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة ليتيح ذلك فرصة قوية لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة, بينما تسلله دون 24840.00 سيلغي الترجيح الإيجابي وليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر بتسلله مباشرة نحو 24670.00 و24470.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين  24840.00 و 25250.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

