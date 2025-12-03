سعر الذهب يستعد لمهاجمة مقاومة محورية - توقعات اليوم – 03-12-2025

استقر سعر سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (6015) بدون تغيير في جلسة اتسمت بالتذبذب، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة هذا المسار، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، وهو ما ساعد من استقرار السهم الأخير.

طيلة استقرار تداولات السهم القادمة دون مستوى المقاومة المحوري 1.85 ريال فإن توقعاتنا له تشير نحو الهبوط، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 1.72 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط