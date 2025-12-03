سعر البتكوين (BTCUSD) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 03-12-2025

سجل سعر الذهب (GOLD) تقدماً لافتاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 4,225$، وقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بتوارد إشارات إيجابية واضحة من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكل دايفرجنس إيجابي يعكس تحسناً في قوة الدفع الشرائية، بما يعزز من فرص استمرار الزخم الصاعد.

ويستند الذهب في صعوده الحالي إلى دعم ديناميكي قوي يتمثل في تداولاته المستقرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته المتواصلة بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، هذه العوامل مجتمعة تمنح السعر أرضية قوية قد تساعده على استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب.