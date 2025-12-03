- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-03 01:54AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
سجل سعر الذهب (GOLD) تقدماً لافتاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 4,225$، وقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بتوارد إشارات إيجابية واضحة من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكل دايفرجنس إيجابي يعكس تحسناً في قوة الدفع الشرائية، بما يعزز من فرص استمرار الزخم الصاعد.
ويستند الذهب في صعوده الحالي إلى دعم ديناميكي قوي يتمثل في تداولاته المستقرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته المتواصلة بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، هذه العوامل مجتمعة تمنح السعر أرضية قوية قد تساعده على استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب.