تحديث توقع سعر الفضة اليوم 28-11-2025

أكد سعر المؤشر تمسكه بالسيناريو الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 99.10 ليحافظ بذلك على فرص تشكيله قريبا لتداولات صاعدة وليستهدف من خلالها لمستوى 99.75 و100.05 على التوالي.

نود التنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه وتفعيل الهجوم السلبي فإن ذلك يتطلب من السعر التسلل دون القاع الأخير المتمثل بمستوى 98.85 ليؤكد بذلك استسلامه للسيناريو الهابط ومن ثم ليستهدف العديد من المحطات السلبية بانجذابه أولا نحو 98.55.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.30 و 99.75

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع