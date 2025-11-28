تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 28-11-2025

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مهاجماً مستوى المقاومة المحوري 59.00$، مستفيداً من الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.