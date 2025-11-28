تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 28-11-2025

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 54.35$، في ظل توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.