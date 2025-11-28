الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 28-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 28-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 28-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 28-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-28 11:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 54.35$، في ظل توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا