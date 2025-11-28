لبنان | تفعيل الخط الساخن في وزارة العمل.. إليكم التفاصيل!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 02:02 مساءً - منذ 43 دقيقة

ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

واستقبل حيدر سفير بنغلادش في لبنان اللواء محمد جبير الصالحين، في حضور المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطالله، والمستشار القانوني لوزير العمل الدكتور حسين محيدلي. وتناول البحث اوضاع العمالة البنغالية والسبل الآيلة الى تنظيمها في ضوء القرار المشترك الذي اتخذ بين الوزارة ومديرية الأمن العام في ما خص تسوية اوضاع العمال الأحانب.

كما التقى ظهرا النائب سيمون ابي رميا.

من جهة ثانية، واستنادا الى مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لحسن سير العمل، أصدر وزير العمل محمد حيدر، مذكرة تتعلق بتفعيل الخط الساخن (1741) الخاص بوزارة العمل لتلقي الشكاوى الواردة حول العاملات في الخدمة المنزلية، على ان يتم تلقي هذه الشكاوى من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر من يوم الاثنين الى يوم الجمعة.