شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-28 11:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أضاع أغلب مكاسبه المبكرة لهذا اليوم ليستكمل تقلباته اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليستمر في محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.