تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-11-2025

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أضاع أغلب مكاسبه المبكرة لهذا اليوم ليستكمل تقلباته اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليستمر في محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.