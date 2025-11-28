تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-11-2025

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم السلبي، ليصل الزوج بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط ميل فرعي وتصحيحي صاعد على المدى القصير.