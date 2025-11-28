الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-28 11:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم السلبي، ليصل الزوج بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط ميل فرعي وتصحيحي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا