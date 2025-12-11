تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-12-2025

عزز سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,245$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.