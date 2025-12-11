- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-11 15:53PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عزز سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,245$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.