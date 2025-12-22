- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 22-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-22 05:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر المؤشر متأثرا حتى هذه اللحظة بتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.35 ليستمر بتشكيل موجات جانبية مختلطة وليستقر من خلالها قرب 98.20.
نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تجديد الضغط على مستوى 66.8% فيبوناتشي المستقر عند 97.85 والذي بكسره سيفتح باب استئناف الهجوم السلبي لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 97.60 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 97.25.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.30
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز