سعر البلاتين يحقق الأهداف التصحيحية– توقعات اليوم 30-12-2025

استأنف سعر البلاتين الهجوم التصحيحي الهابط محققا بذلك للأهداف التصحيحية المقترحة سابقا بوصوله نحو دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 2045.00$ ومن ثم ليندفع مباشرة نحو 2200.00$.

تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الجانبي لنتوقع تشكيله لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم الإيجابي ليسهل مهمة اندفاعه فوق مستوى 2235.00$ والبدء باستهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه نحو 2285.00$ و 2325.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2090.00$ و 2235.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم