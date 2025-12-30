الاقتصاد

سعر البلاتين يحقق الأهداف التصحيحية– توقعات اليوم 30-12-2025

2025-12-30 08:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استأنف سعر البلاتين الهجوم التصحيحي الهابط محققا بذلك للأهداف التصحيحية المقترحة سابقا بوصوله نحو دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 2045.00$ ومن ثم ليندفع مباشرة نحو 2200.00$.

 

تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الجانبي لنتوقع تشكيله لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم الإيجابي ليسهل مهمة اندفاعه فوق مستوى 2235.00$ والبدء باستهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه نحو 2285.00$ و 2325.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2090.00$ و 2235.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

