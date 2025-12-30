الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 10:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

