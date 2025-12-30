- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-30 10:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.