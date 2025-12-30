تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-12-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.