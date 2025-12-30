- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-30 08:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قدّم سعر المؤشر المزيد من التداولات الجانبية بتذبذبه المستمر قرب 97.70 متأثرا بتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك اللحظية أمام الاستقرار السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 98.30 إضافة لتشكيل مستوى 97.85 لعائق إضافي كما هو واضح بالرسم المرفق.
لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل مهمة تشكيله لموجات سلبية جديدة ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية قرب مستوى 97.25 وصولا للدعم التالي المستقر عند 96.85.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.25 و 97.95
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض