تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-12-2025

قدّم سعر المؤشر المزيد من التداولات الجانبية بتذبذبه المستمر قرب 97.70 متأثرا بتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك اللحظية أمام الاستقرار السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 98.30 إضافة لتشكيل مستوى 97.85 لعائق إضافي كما هو واضح بالرسم المرفق.

لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل مهمة تشكيله لموجات سلبية جديدة ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية قرب مستوى 97.25 وصولا للدعم التالي المستقر عند 96.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.25 و 97.95

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض