شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل محضر الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه مقابل سلة من العملات

•الأسواق في انتظار أدلة قوية حول مسار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتسترد جزء من خسائرها التي تكبّدتها في الجلسة السابقة ،مع التماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات تصحيحية. ويكبح هذا التعافي صعود مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



تترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم ،صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في 2026.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.2% إلى (4,383.48$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,332.37$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,323.54$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، فقدت أسعار الذهب حوالي 4.45% ،بأكبر خسارة يومية منذ أكتوبر الماضي ،وسجلت أدنى مستوى في أسبوعين عند 4,302.57 دولار ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 4,550.04 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالجلسة السابقة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 82% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 18%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



محضر الاحتياطي الفيدرالي

يصدر فى وقت لاحق اليوم ،محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي عقد أيام 9 -10 ديسمبر الجاري ،وأسفر عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% كأدنى مستوى منذ عام 2022.



من المتوقع أن توفر تفاصيل الاجتماع العديد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية فى 2026 ،خاصة وأن هناك انقسام بين الأعضاء على إجراء المزيد من التخفيضات فى العمل المقبل مع توقع خفض واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس.

توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": كان الارتفاع السابق مبالغًا فيه خلال الأسبوع الماضي تقريبًا، مما يجعل المعادن النفيسة أكثر عرضة لضغوط مراكز الشراء ذات الرافعة المالية على الجانب الهبوطي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 0.86 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,071.99 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 21 يونيو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 30-12-2025