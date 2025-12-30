الاقتصاد

سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 30-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-30 08:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر النحاس بعض التداولات التصحيحية مستهدفا بذلك لمستوى 5.4600$ ومن ثم ليرتد ليستقر فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 5.5100$ ليعلن بذلك عن تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.

 

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليعزز الثبات الإيجابي ومن ثم ليبدأ باستهداف بعض المحطات الإيجابية بوصوله أولا نحو 5.8000$ وصولا لمستوى 2.00% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 5.9700$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا