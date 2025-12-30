شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-30 08:43AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قدّم سعر النحاس بعض التداولات التصحيحية مستهدفا بذلك لمستوى 5.4600$ ومن ثم ليرتد ليستقر فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 5.5100$ ليعلن بذلك عن تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.
نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليعزز الثبات الإيجابي ومن ثم ليبدأ باستهداف بعض المحطات الإيجابية بوصوله أولا نحو 5.8000$ وصولا لمستوى 2.00% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 5.9700$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم