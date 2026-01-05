إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يشهد تداولات متذبذبة – تحليل – 05-01-2026

شهد سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) تداولات تتسم بالتذبذب على المستويات اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وقد نجح السعر خلال ذلك من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى تجميع زخماً إيجابياً متجدداً على المدى اللحظي، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 13.10$ مع وجود فرص قوية لاختراقه، وفي حالة حدوث ذلك سيكون هدف السعر التالي عند المقاومة 13.75$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد