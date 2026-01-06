تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-01-2026

ارتفع سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) في تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراق مستوى المقاومة الحالي 139.50$، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل بزاوية كبيرة نسبياً ما يشير إلى قوة هذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 139.50$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 144.35$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد