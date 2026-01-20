بينانس تشطب 23 زوج تداول في 20 يناير: ما الذي يجب أن يعرفه متداولو العملات البديلة؟

أعلنت بينانس أنها ستقوم بشطب 23 زوج تداول اعتبار من 20 يناير، ضمن مراجعتها الدورية للأزواج التي لا تحقق معايير مثل السيولة وحجم التداول.

ومن بين الأزواج المذكورة:

1MBABYDOGE/FDUSD وADX/ETH وAGLD/BTC وATOM/ETH وBTC/ZAR وETH/ZAR وORDI/BTC وTRB/BTC

إضافة إلى أزواج أخرى.

وأكدت المنصة أن هذا الإجراء لا يعني حذف العملات نفسها من بينانس، إذ يمكن للمستخدمين الاستمرار في تداول نفس الأصول عبر أزواج أخرى متاحة على المنصة.

وتراجعت أسعار العديد من العملات المشمولة بعد الخبر، وهو رد فعل شائع لأن شطب الأزواج يقلل السيولة والظهور.

وكانت العملة الرقمية ORDI من العملات الرقمية الأكثر تضررا بتراجع يقارب 12%.

كما ساهم هبوط السوق العام في زيادة الضغط، خاصة مع تراجع البيتكوين مؤقتا قرب 92 ألف دولار وخسائر واسعة في أسعار العملات البديلة وسط توتر سياسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي تحديث منفصل يخص أستراليا، أعلنت بينانس إعادة إطلاق عمليات إيداع وسحب الدولار الأسترالي (AUD) بعد توقف سابق مرتبط بمزوّد دفع خارجي.

وأضافت المنصة أنها ستفتح تداول زوجي BTC/U وLTC/USD1 في 20 يناير، مع تفعيل خدمات “Trading Bots” للأزواج نفسها في اليوم ذاته.

