سعر الفضة ينخفض بشكل حاد بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-01-2026

انخفض قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما ينذر بتمديد الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القريب، خاصة وقد جاء ذلك بعدما نجح الزوج بتصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.