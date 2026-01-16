- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-16 12:33PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستمر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما يستفيد السعر من الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.