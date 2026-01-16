تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-01-2026

يستمر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما يستفيد السعر من الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.