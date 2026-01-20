سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 20-01-2026

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المهم 0.5800، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.