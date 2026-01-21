تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 21-01-2026

تراجع قليلاً سعر سهم جونسون آند جونسون JOHNSON & JOHNSON (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما يحاول السهم أيضاً بهذا الهبوط تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 207.80$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 223.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد