تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 21-01-2026

هبط سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستعد السعر بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المحوري 0.1200$، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغوط السلبية على حركة السعر القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 0.1200، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 0.1095$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط