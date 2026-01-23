الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يلامس الأهداف-توقعات اليوم 23-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر اليورو مقابل الين يلامس الأهداف-توقعات اليوم 23-1-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يلامس الأهداف-توقعات اليوم 23-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-23 06:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استأنف سعر الزوج الهجوم الصاعد منذ افتتاح تداولات يوم أمس لنلاحظ تحقيقه لاختراق المقاومة الممتدة نحو 185.90 لينجذب مباشرة نحو الهدف الإضافي المتمركز عند 186.50 وليستقر دونه.

 

قد يضطر السعر حاليا لتقديم بعض التداولات المختلطة إلا أن اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي وبالاعتماد على تشكيل مستوى 185.45 للدعم الرئيسي الأول, نتوقع تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول تجاوز مستوى 186.65 والوصول للهدف التالي المتمركز عند 187.20.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 185.80 و 186.65 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا