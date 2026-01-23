سعر اليورو مقابل الين يلامس الأهداف-توقعات اليوم 23-1-2026

استأنف سعر الزوج الهجوم الصاعد منذ افتتاح تداولات يوم أمس لنلاحظ تحقيقه لاختراق المقاومة الممتدة نحو 185.90 لينجذب مباشرة نحو الهدف الإضافي المتمركز عند 186.50 وليستقر دونه.

قد يضطر السعر حاليا لتقديم بعض التداولات المختلطة إلا أن اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي وبالاعتماد على تشكيل مستوى 185.45 للدعم الرئيسي الأول, نتوقع تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول تجاوز مستوى 186.65 والوصول للهدف التالي المتمركز عند 187.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 185.80 و 186.65

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع