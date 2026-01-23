الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 23-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-23 06:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لامس سعر الغاز بتداولات يوم أمس مستوى 5.660$ إلا أن فشل صموده فوق الحاجز المستقر عند 5.500$ دفع به لتأجيل الهجوم الصاعد وتفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ تسلله بذلك نحو 4.7500$.

 

قد يضطر السعر حاليا لتقديم بعض التداولات الجانبية ولنؤكد على أهمية صموده فوق قاعدة الدعم المتمثلة بمستوى 4.550$ ليمنحه ذلك فرصة جديدة لتشكيل موجات صاعدة ليستهدف من خلالها لمستوى 5.180$ ومن ثم ليكرر الضغط على الحاجز المستقر عند 5.500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.550$ و 5.180$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

