سعر الغاز الطبيعي يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 23-1-2026

لامس سعر الغاز بتداولات يوم أمس مستوى 5.660$ إلا أن فشل صموده فوق الحاجز المستقر عند 5.500$ دفع به لتأجيل الهجوم الصاعد وتفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ تسلله بذلك نحو 4.7500$.

قد يضطر السعر حاليا لتقديم بعض التداولات الجانبية ولنؤكد على أهمية صموده فوق قاعدة الدعم المتمثلة بمستوى 4.550$ ليمنحه ذلك فرصة جديدة لتشكيل موجات صاعدة ليستهدف من خلالها لمستوى 5.180$ ومن ثم ليكرر الضغط على الحاجز المستقر عند 5.500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.550$ و 5.180$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم