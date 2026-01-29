- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 29-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-29 05:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قاوم سعر الزوج مؤخرا الضغوط السلبية اللحظية الناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه المستمر فوق الدعم الأولي المتمركز عند 198.75.
حاليا وبمحاولة اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفير العزم الإيجابي سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة لنبقى بانتظار استهدافه قريبا لمستوى 200.55 ومن ثم ليسجل الهدف الرئيسي التالي المتمركز عند 202.20 والذي يشكل بدوره مستوى 216.8% فيبوناتشي الامتدادي الموضح بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 199.00 و 200.55
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع