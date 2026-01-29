تحديث توقع سعر الذهب اليوم 29-01-2026

قاوم سعر الزوج مؤخرا الضغوط السلبية اللحظية الناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه المستمر فوق الدعم الأولي المتمركز عند 198.75.

حاليا وبمحاولة اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفير العزم الإيجابي سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة لنبقى بانتظار استهدافه قريبا لمستوى 200.55 ومن ثم ليسجل الهدف الرئيسي التالي المتمركز عند 202.20 والذي يشكل بدوره مستوى 216.8% فيبوناتشي الامتدادي الموضح بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 199.00 و 200.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع