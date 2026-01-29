تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-01-2026

حافظ سعر المؤشر على تمركزه ضمن المسار السلبي بثباته خلال تداولات يوم أمس دون الحاجز المستقر عند 96.80 لنلاحظ افتتاح تداولات هذا اليوم بسلبية واضحة باستقراره قرب 95.85.

نشير إلى أن تمركز مؤشر ستوكاستيك المستمر ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات السعر ليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 95.40 وصولا للدعم التالي المستقر عند 95.00.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 95.40 و 96.45

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض