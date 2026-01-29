الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-29 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر المؤشر على تمركزه ضمن المسار السلبي بثباته خلال تداولات يوم أمس دون الحاجز المستقر عند 96.80 لنلاحظ افتتاح تداولات هذا اليوم بسلبية واضحة باستقراره قرب 95.85.

 

نشير إلى أن تمركز مؤشر ستوكاستيك المستمر ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات السعر ليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 95.40 وصولا للدعم التالي المستقر عند 95.00.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 95.40 و 96.45

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

