تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-29 10:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل بذلك مستقراً دون سعر 88,000$، وذلك وسط تحركاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

