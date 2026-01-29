تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-01-2026

انخفض سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي، ليصل السعر بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، قد يدفع السعر لبعض الارتدادات الإيجابية على المدى القريب.

لهذا فطيلة استقرار سعر العملة الرقمية دون المقاومة المحورية 405.50$ فإن توقعاتنا له تميل نحو الهبوط على مستوياته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 325.50$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي