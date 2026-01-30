تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-01-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) حالة من التذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، حيث وصل إلى الاستناد لمستوى الدعم الرئيسي 5,000$، ما أكسبه زخماً إيجابياً خاصة وقد جاء ذلك بالتزامن مع ارتكاز السعر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من هذا الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر.