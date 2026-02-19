الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 19-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-19 11:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) حركة متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تماسك مستوى المقاومة المحوري والنفسي 5,000$، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من أهمية تلك المنطقة لتحديد مسار السعر القادم على المدى القصير، خاصة وأنه ينجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية دون أن ينعكس ذلك على أداء السعر وهذا مؤشر واضح على عزمه الصعود.

